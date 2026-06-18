Saltillo: Javier Díaz González impulsa acciones de reforestación y limpieza

Saltillo, Coah.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer el medio ambiente y ofrecer espacios más agradables para las familias saltillenses, el alcalde Javier Díaz González instruyó una serie de trabajos de reforestación, limpieza y rehabilitación en distintos sectores de la ciudad.

Destacó la jornada de reforestación realizada sobre el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila, donde, en coordinación con las organizaciones civiles Corazón y Tierra (CORATI) y SELIDER, se plantaron 250 árboles de las especies Sombrilla China y Retama, además de plantas de ornato, a fin de generar más áreas verdes y mejorar el entorno de la capital de Coahuila.

En el evento, cerca de 300 jóvenes de nivel secundaria, provenientes de diversos planteles de la región, apoyaron a brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en las labores de reforestación al oriente de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la suma de esfuerzos entre la ciudadanía, las organizaciones civiles y el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, permite construir una ciudad más sustentable y con una mejor calidad de vida para todas y todos.

De manera paralela, personal del programa "Aquí Andamos" reforestó con ejemplares de la especie Encino Siempre Verde la plaza pública ubicada en la colonia Satélite Sur, entre las calles Carlos Pereira y Emilio Carballido.

Como parte del programa de mejoramiento urbano, cuadrillas municipales reforzaron los trabajos de limpieza profunda en un callejón de la colonia Morelos, ubicado entre las calles 14 y 16, así como entre la calle 9 y el bulevar Morelos, donde retiraron envases, basura, desechos y diversos materiales acumulados que representaban un riesgo para la salud de la población.

Asimismo, personal municipal llevó a cabo labores de rehabilitación de banquetas peatonales sobre la calle 36, entre Valle de Capellanía, en la colonia Colinas del Sur, para garantizar la movilidad y seguridad de quienes transitan por este sector.

Además, el Gobierno Municipal mantiene trabajos permanentes de riego para garantizar el óptimo crecimiento y desarrollo del arbolado y de las plantas de ornato instaladas en diferentes puntos de la ciudad, como la calzada Antonio Narro, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Pedro Aranda, así como en otros bulevares y avenidas principales de Saltillo.