San Juan de Sabinas registra disminución delictiva del 70%

La incidencia delictiva en el municipio de San Juan de Sabinas ha registrado una disminución superior al 70 por ciento, resultado del trabajo realizado por el Mando Único de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con otras corporaciones, informó el subdirector de la preventiva, Juan Francisco Gutiérrez Ozuna.

Acciones de la autoridad para garantizar la seguridad

El funcionario destacó a su vez que, al iniciar el mes de diciembre, se han intensificado los operativos de presencia y vigilancia, con especial atención al comercio organizado. Estas acciones buscan garantizar un entorno seguro para la ciudadanía en general y fortalecer la confianza y cercanía entre autoridades y sociedad.

"Tenemos amplia comunicación con la Cámara de Comercio, en sí con todos los comerciantes del Municipio de San Juan de Sabinas para brindarles apoyo de forma constante e inmediata", señaló Gutiérrez Ozuna, subrayando la importancia de la colaboración con el sector empresarial para prevenir actos delictivos.

Colaboración con comerciantes para prevenir delitos

Asimismo, indicó que por instrucciones del alcalde Oscar Ríos Ramírez, se ha reforzado la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de preservar la paz durante las festividades decembrinas, permitiendo que las familias disfruten en armonía estos momentos de unión.

Finalmente, el subdirector informó que los elementos de seguridad permanecerán acuartelados los días 24 y 31 de diciembre, listos para atender cualquier reporte ciudadano y garantizar la tranquilidad de la población durante las celebraciones del último mes del presente año 2025.