Fiscalía General del Estado logra condena por homicidio culposo

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que la Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Carbonífera, obtuvo sentencia condenatoria por el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas; siendo cuatro las personas fallecidas de nombres María N, Sergio N, Leonor N y el menor de nueve años con iniciales IGHC en fecha 06 de mayo de 2023 en la carretera federal 57 en el tramo Nueva Rosita – Allende.

Concluyéndose el juicio oral con la emisión de la sentencia condenatoria en contra de Erick Jassiel N por una pena de prisión de cinco años, nueve meses, así como, una reparación del daño en favor de las víctimas.

Fernández Montañez señaló que el Delegado Regional, Diego Garduño, supervisó el caso y que durante el desarrollo del juicio, los Agentes del Ministerio Público en conjunto con Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) presentaron las pruebas y argumentos jurídicos necesarios para demostrar la comisión del delito y la participación del sentenciado, permitiendo al órgano jurisdiccional emitir un fallo condenatorio conforme a derecho.

Indicó que esta resolución representa un paso importante en el fortalecimiento del Estado de Derecho, al garantizar que los hechos delictivos no quedarán impunes y que las víctimas tendrán acceso a la justicia.

Reiteró el compromiso de continuar trabajando con profesionalismo.