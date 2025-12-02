Manolo Jiménez impulsa registro público en Coahuila con tecnología

SABINAS, COAH.- A punto de cerrar el año 2025, el Registro Público de la Propiedad de Coahuila sigue trabajando ininterrumpidamente, ofreciendo servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De acuerdo con Eduardo Reséndiz Carrales, el sistema sigue recibiendo información y documentos incluso cuando la oficina está cerrada, gracias a un portal en línea accesible para notarios y usuarios.

El gobernador Manolo Jiménez ha invertido en el sistema para hacerlo más expedito, rápido, confiable y certero. Los servicios más solicitados son la inscripción de escrituras, compraventas, donaciones y trámites de libertad de gravamen. Además, se ofrecen servicios de juicios sucesorios, trámites de documentos, procesos para instituciones bancarias entre otros.

El registro público también trabaja con instituciones como el Seguro Social, el SAT y la fiscalización que requieren el servicio para realizar sus trámites. Los juzgados también son un importante cliente del registro público.

El funcionario destacó que el sistema ha sido diseñado para ser versátil y confiable, lo que ha permitido ofrecer un servicio eficiente y rápido a los usuarios. La inversión en tecnología ha sido clave para lograr este objetivo.

En resumen, el registro público de la propiedad en Coahuila sigue trabajando para ofrecer servicios de calidad a los usuarios, incluso fuera del horario de oficina, gracias a la tecnología y la inversión del gobierno estatal.