Descuentos en el predial: Lissette Álvarez Cuéllar informa a contribuyentes

SALTILLO, COAHUILA.- La tesorera municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó a las y los contribuyentes que, además de la opción en línea, hay 16 sitios en los que se puede pagar el impuesto predial de forma presencial.

"La instrucción del alcalde Javier Díaz González es brindarle a la población todas las facilidades para que puedan realizar el pago de su impuesto predial y, dentro de la modalidad de pago presencial, hay módulos en todos los sectores de la ciudad que están disponibles con ese propósito", comentó la funcionaria.

Álvarez Cuéllar comentó que la primera opción es acudir a la Presidencia Municipal, en la que están habilitadas varias cajas abiertas en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y sábado de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Agregó que en el Mercado Juárez, en el Centro Histórico, también se instaló un módulo, el cual opera en un horario de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Además, están disponibles módulos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Dirección de Desarrollo Urbano, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Lissette Álvarez Cuéllar dijo que la ciudadanía puede acudir al módulo más cercano a su domicilio o bien optar por el pago del predial en línea en: www.saltillo.gob.mx, únicamente con la clave catastral.

Otra opción es a través de la plataforma Saltillo Fácil, en: www.saltillofacil.gob.mx, donde se puede consultar por clave catastral o por dirección para conocer el monto y proceder al pago.

Las y los contribuyentes pueden hacer el pago del predial también en el Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 de "Consulta de adeudo y pago predial", escribir la clave catastral y el nombre completo, para posteriormente realizar el pago.

Un medio más para emitir el pago es mediante la página del Visor Saltillo, en: https://visor.saltillo.gob.mx/; al ingresar a la opción "Paga tu predial", buscar el predio y, al localizarlo, en el panel lateral se podrá realizar el pago haciendo clic en el botón "Paga en línea".

La Tesorera Municipal recordó que durante enero se ofrece un 15 por ciento de descuento y la posibilidad de ganar uno de los 10 premios de 100 mil pesos que se sortearán.

Agregó que durante el primer mes de 2026 se ofrece un 50 por ciento de descuento en los recargos a las personas que tengan adeudos de años anteriores.