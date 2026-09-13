Diputado Teo Kalionchiz confía en recursos para modernizar carretera Monclova-Saltillo

SABINAS, COAH.- El diputado federal Teo Kalionchiz confió en que dentro del paquete presupuestal de la Federación para 2027 se concrete la modernización de la carretera Monclova-Saltillo, proyecto que sería planteado por tercera ocasión.

El legislador recordó que durante el año pasado se presupuestaron 8 mil millones de pesos para esta obra; sin embargo, los recursos no se concretaron y el proyecto no pudo arrancar.

Explicó que ahora se contemplan 13 mil millones de pesos para la modernización de la carretera, por lo que confió en que durante 2027 finalmente pueda ponerse en marcha esta acción.

"Estamos logrando que ahora sí para el 2027 arranque esta acción", afirmó Kalionchiz, al destacar que la obra representaría un beneficio económico para toda esta zona.

Señaló que la modernización de esta vía será fundamental para mejorar la conectividad y permitir que se cuente con cuatro carriles desde la carretera federal 57 hasta las fronteras.

El diputado federal destacó que esta infraestructura será una vía vital para la región y contribuirá a fortalecer la actividad económica, al mejorar las condiciones de traslado y comunicación entre los distintos puntos.