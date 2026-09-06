Excluye Sheinbaum tema de AHMSA

SALTILLO, Coah.- Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) aprovecharon la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Saltillo para exigir la intervención del Gobierno federal y el pago de los adeudos que la empresa mantiene con miles de empleados desde el cierre de operaciones de la siderúrgica.

Durante el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum, realizado este domingo en el Parque Las Maravillas, un grupo de trabajadores de la empresa de Monclova acudió con una manta para llamar la atención de la mandataria y reiterar su demanda de que AHMSA sea vendida y puedan recibir los recursos que se les adeudan.

Julián Torres, quien ha encabezado parte del movimiento de los trabajadores, señaló que llevan casi cuatro años luchando por el pago de sus salarios, prestaciones e indemnizaciones, sin que hasta ahora hayan obtenido una solución.

"Ya tenemos casi cuatro años luchando desde que cerró la empresa para que se nos haga justicia, que se nos pague todo lo que se nos debe", afirmó.

Aunque esperaban que Sheinbaum abordara públicamente el caso de AHMSA, el tema no fue incluido en su informe y los trabajadores tampoco lograron dialogar directamente con ella debido a la cantidad de asistentes.

Torres indicó que el próximo 25 de septiembre está programada una nueva subasta de la empresa, por lo que esperan que finalmente pueda concretarse su venta.

"Esperemos que en esta subasta se venda la empresa y, sobre todo, que ya se nos pague lo que se nos debe, porque ya es mucho el daño que hemos llevado durante estos cuatro años", dijo.

El trabajador recordó que hace dos semanas una representación de los empleados acudió nuevamente a la Ciudad de México para solicitar la intervención de las autoridades federales.

Explicó que acudieron a la Secretaría del Trabajo para solicitar certeza sobre la eventual venta de AHMSA, luego de que en febrero pasado se realizó una subasta que no logró concretarse.

De acuerdo con Torres, los acreedores garantizados tienen facultades dentro del proceso y deben entregar cartas de conformidad para que la operación pueda avanzar.

"Nos dijeron que una seguridad al cien por ciento no la tenían, que tampoco había focos rojos de que no se vendiera", relató.

Los trabajadores también acudieron al Juzgado Segundo, donde entregaron un oficio relacionado con los listados y los salarios que se pretende cubrir, además de sostener reuniones con defensores federales de oficio que fueron asignados para representar a alrededor de 14 mil trabajadores.

Torres afirmó que los empleados han acudido en numerosas ocasiones a la Ciudad de México durante estos años para pedir la intervención del Gobierno federal y, particularmente, de la presidenta.

La principal petición, dijo, ha sido que el Estado asuma el control de AHMSA, al considerar que la empresa y sus activos, particularmente las minas de carbón, representan un negocio de gran valor.

"Nosotros siempre hemos preferido que el Gobierno la agarre para que las riquezas las explote el Estado y no particulares", sostuvo.

Sin embargo, ante la decisión de continuar con el proceso de subasta para que la empresa sea adquirida por particulares, los trabajadores señalaron que esperan que al menos se concrete la operación y con ello puedan avanzar en el pago de sus adeudos.

El conflicto también ha dejado una estela de trabajadores fallecidos durante los años que ha durado el proceso.

Torres estimó que alrededor de 80 de sus compañeros han muerto sin recibir los recursos que les correspondían por décadas de trabajo en AHMSA.

"Es una lástima, es un crimen; nosotros siempre lo hemos manejado de esa manera y queremos que se nos haga justicia", expresó.

Los trabajadores también insistieron en su petición para que el empresario Alonso Ancira sea extraditado a México y enfrente las consecuencias legales que, consideran, corresponden por el daño provocado a los trabajadores y a la región Centro de Coahuila.

"Para nosotros él es el responsable de todas las muertes. Es un asesino y es un ladrón que queremos como trabajadores que se nos haga justicia y que la ley lo castigue por todo el daño que ha hecho", afirmó Torres.

Mientras el proceso de AHMSA continúa en los tribunales, los trabajadores mantienen su presión ante las autoridades federales y colocan la subasta del próximo 25 de septiembre como una nueva oportunidad para destrabar la situación y comenzar a recuperar los recursos que, aseguran, se les adeudan desde hace casi cuatro años.