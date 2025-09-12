Tráiler de Breca sufre accidente en la carretera federal 57 en Sabinas

SABINAS, COAH.-Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este viernes dejó como saldo daños materiales, luego de que una unidad de transporte de carga tipo 'quinta rueda', propiedad de la empresa Breca, saliera del camino mientras transitaba por la carretera federal 57. El percance tuvo lugar a la altura del paraje conocido como 'El Mirador', en la entrada sur de Sabinas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Aunque se encuentra aparentemente ileso, se presume que dormitó al volante, lo que habría provocado la pérdida de control de la unidad y su salida de la vía.

La pesada unidad transportaba aluminio y se desplazaba en dirección norte, procedente de Monterrey, Nuevo León, con destino a la ciudad de Piedras Negras, en el norte del estado. El accidente generó afectaciones parciales en la circulación, sin que se reportaran otros vehículos involucrados.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para realizar los peritajes correspondientes y determinar las causas exactas del incidente. Asimismo, se implementaron medidas de seguridad para evitar riesgos a otros automovilistas que transitan por la zona.

Autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones, especialmente en tramos de alta velocidad y durante trayectos prolongados, donde el cansancio puede representar un factor de riesgo.