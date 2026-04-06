Contactanos
Coahuila

Accidente en carretera 57: carambola en Sabinas deja daños materiales

A pesar de los daños materiales, los conductores no requirieron atención médica y se investigan las causas del percance.

Por Carlos Macias - 06 abril, 2026 - 05:53 p.m.
Accidente en carretera 57: carambola en Sabinas deja daños materiales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- Una carambola registrada en la mañana de este lunes en la carretera federal 57, en su tramo Sabinas-Nueva Rosita, dejó un saldo de daños materiales de consideración. El percance ocurrió frente al parque industrial, y generó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio y elementos de vialidad municipal.

      En el incidente participaron tres unidades: un tractocamión en color rojo, un automóvil de alquiler marca Nissan tipo Sedán y una camioneta marca GMC tipo pickup. Según las autoridades, el percance se registró cuando aparentemente, al conductor de un tráiler no le funcionaron los frenos, lo que derivó a que se impactara con la parte trasera del Nissan, ocasionando que este automóvil a su vez impactara la camioneta.

      Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos y brindaron los servicios prehospitalarios a los conductores de las unidades. Sin embargo, tras ser valorados, no ameritaron traslado hacia algún hospital.

      Las autoridades están investigando las causas exactas del percance y se espera que se determinen las responsabilidades correspondientes. El incidente causó un gran congestionamiento en la zona, y se recomienda a los conductores buscar rutas alternas.

      Trascendió que en este lugar, sin constantes los accidentes por alcance, por lo cual se recomendó a los automovilistas extremar precauciones, especialmente en horarios de mayor flujo vehicular.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados