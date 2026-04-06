Accidente en carretera 57: carambola en Sabinas deja daños materiales

SABINAS, COAH.- Una carambola registrada en la mañana de este lunes en la carretera federal 57, en su tramo Sabinas-Nueva Rosita, dejó un saldo de daños materiales de consideración. El percance ocurrió frente al parque industrial, y generó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio y elementos de vialidad municipal.

En el incidente participaron tres unidades: un tractocamión en color rojo, un automóvil de alquiler marca Nissan tipo Sedán y una camioneta marca GMC tipo pickup. Según las autoridades, el percance se registró cuando aparentemente, al conductor de un tráiler no le funcionaron los frenos, lo que derivó a que se impactara con la parte trasera del Nissan, ocasionando que este automóvil a su vez impactara la camioneta.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos y brindaron los servicios prehospitalarios a los conductores de las unidades. Sin embargo, tras ser valorados, no ameritaron traslado hacia algún hospital.

Las autoridades están investigando las causas exactas del percance y se espera que se determinen las responsabilidades correspondientes. El incidente causó un gran congestionamiento en la zona, y se recomienda a los conductores buscar rutas alternas.

Trascendió que en este lugar, sin constantes los accidentes por alcance, por lo cual se recomendó a los automovilistas extremar precauciones, especialmente en horarios de mayor flujo vehicular.