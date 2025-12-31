Trámite de cartilla militar en Sabinas: Secretaría de la Defensa Nacional invita a jóvenes

SABINAS, COAH.- A partir del primer fin de semana del año 2026, el sábado 3 y domingo 4 de enero, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional iniciará el periodo de recepción de las medias cartillas tramitadas por los jóvenes de la clase 2007 y remisos.

El trámite se llevará a cabo los fines de semana del mes de enero, y posteriormente, en diciembre de 2026, los jóvenes podrán recoger su cartilla militar liberada. Se estima que poco más de doscientos jóvenes realizaron el trámite el año pasado, y se espera que este año se repita el proceso.

Para facilitar el trámite, se contará con la presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en los pasillos del palacio municipal. Por lo tanto, se invita a los jóvenes que ya realizaron el trámite de la media cartilla a entregarla los fines de semana sábados y domingos del mes de enero de 2026 para iniciar el trámite de su liberación.

La Junta Municipal de Reclutamiento de Sabinas Coahuila hace un llamado a los jóvenes para que aprovechen esta oportunidad y realicen el trámite correspondiente para obtener su cartilla liberada.

Trascendió que es importante realizar este trámite contemplado en la ley de obligaciones militares de México, que además, es parte fundamental de solicitudes de empleo en instituciones policiacas de todos los niveles, fuerzas armadas y empresas de seguridad privadas.