Piden ayuda para can herido en Agujita

SABINAS, COAH.- A través de redes sociales, ciudadanos solicitaron el apoyo de la población para cubrir el tratamiento veterinario de un perro que fue localizado con severas lesiones en la piel en la Villa de Agujita, a la altura del lugar conocido como "El Pinabete".

De acuerdo con la información difundida, hasta el momento se desconoce cómo sufrió las lesiones el “lomito”. Entre las versiones que circulan se menciona que pudo haber sido lesionado con un objeto cortante o que las heridas derivaron de haber permanecido atado del cuello; sin embargo, estas circunstancias no han sido confirmadas por las autoridades.

Mediante el perfil de Jesica N se hizo un llamado a la ciudadanía para trasladar al can a una clínica veterinaria, donde pueda recibir las curaciones y el tratamiento que requiere debido a la gravedad de sus lesiones.

En publicaciones y comentarios realizados en redes sociales también ha trascendido la versión de que el perro presuntamente habría sido agredido con un machete por una mujer. No obstante, esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

Ante la difusión del caso, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y, en su caso, determinar si existió alguna conducta constitutiva de maltrato animal.

Mientras tanto, ciudadanos y activistas continúan solicitando el respaldo de la comunidad para garantizar la atención médica del can y contribuir a su recuperación.