Bodega Aurrerá abre sus puertas en Nueva Rosita: inversión de Walmart

Nueva Rosita, Coah.– Con una inversión que refleja la confianza del sector empresarial en San Juan de Sabinas y la generación de más de 60 empleos directos, Ulises Cárdenas, encargado del despacho de la Presidencia Municipal, encabezó junto a representantes del gobierno del estado y directivos de Walmart de México y Centroamérica la ceremonia de apertura de la nueva Bodega Aurrerá Prolongación Nueva Rosita.

Durante su mensaje, Ulises Cárdenas destacó que la llegada de nuevas inversiones representa mayores oportunidades laborales para las familias y es resultado de las condiciones de seguridad, estabilidad y confianza que se han fortalecido en Coahuila bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Tenemos un gobernador que ha trabajado para generar las condiciones que necesitan las empresas para invertir en nuestro estado. Hoy vemos cómo esa confianza se traduce en empleos y oportunidades para nuestra gente", expresó.

Subrayó que esta inversión no solamente beneficia a Nueva Rosita y San Juan de Sabinas, sino que contribuye al dinamismo económico de toda la Región Carbonífera, al tiempo que refrendó el compromiso del gobierno municipal de continuar facilitando la llegada de proyectos productivos.

En un mensaje de reconocimiento al sector comercial de la localidad, Cárdenas Herrera enfatizó que la apertura de nuevos establecimientos debe acompañarse del fortalecimiento de los negocios y empresarios que históricamente han contribuido al crecimiento del municipio.

"Valoramos profundamente a nuestro comercio local, a los empresarios y a las familias que durante generaciones han trabajado, invertido y generado empleos en nuestra comunidad. Cada nueva inversión debe representar una oportunidad para fortalecer nuestra economía, siempre con respeto y reconocimiento a quienes ya forman parte de ella", señaló.

Por su parte, Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera y representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacó que la llegada de empresas nacionales e internacionales es reflejo de las condiciones de gobernabilidad, certeza jurídica y seguridad que ofrece Coahuila.

Explicó que las inversiones generan empleo, consumo y crecimiento económico, factores que, sumados a los programas sociales impulsados por el gobierno del estado, contribuyen al bienestar de las familias coahuilenses.

En representación de Walmart de México y Centroamérica, Fernando Castañón Ferril, gerente de Asuntos Corporativos, reconoció la colaboración del gobierno municipal de San Juan de Sabinas y del gobierno del estado, así como la transparencia y agilidad de sus procesos, factores que consideró fundamentales para concretar el proyecto de inversión.

Asimismo, María Cristina García Carabaza, subdirectora de Operaciones de Bodega Aurrerá, destacó el trabajo del equipo que hizo posible la apertura de la nueva unidad, encabezado por su gerente Berenice Aguilera, y explicó que el establecimiento ofrecerá productos de consumo básico y servicios dirigidos a las familias de la región.

Ulises Cárdenas reconoció también el trabajo de coordinación realizado por Adrián Sandoval García, responsable del área de Desarrollo Económico Municipal, para dar seguimiento a este proyecto y facilitar su instalación.

En la ceremonia participaron Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional de Mejora Coahuila y representante personal del senador Gabriel Elizondo Pérez; Claudia Garza, diputada electa; integrantes del Cabildo, funcionarios estatales y municipales, así como representantes de la empresa.

Como parte del protocolo inaugural, las autoridades realizaron el tradicional corte de listón, acompañadas por Juanita Álvarez, primera clienta del establecimiento, para posteriormente efectuar un recorrido por las instalaciones.

Finalmente, Ulises Cárdenas reiteró que el gobierno municipal continuará trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para promover condiciones que permitan atraer inversiones, fortalecer el empleo y generar nuevas oportunidades de desarrollo para San Juan de Sabinas y toda la Región Carbonífera.