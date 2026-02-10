"INVITAN A UNA CITA A CIEGAS CON EL LIBRO"

SABINAS, COAH.- La Casa de la Cultura y el Museo de Francisco Villa de Sabinas invitan a la comunidad a participar en el programa "Una Cita a Ciegas con el Libro", un evento que busca fomentar la lectura de manera divertida y emocionante.

El próximo viernes 13 de febrero, de 3 a 6 pm, en el Museo de Francisco Villa y Casa de la Cultura, se llevará a cabo la primera sesión de esta actividad, en la que los participantes tendrán la oportunidad de elegir un libro al azar, sin conocer su título ni autor, y descubrir su contenido.

"La idea es que la gente se sorprenda y se motive a leer algo nuevo", dijo Marcela Guzmán, organizadora del evento. "Los libros están forrados, así que no se puede ver la portada. Es una verdadera cita a ciegas con el libro".

El programa Una Cita a Ciegas con el Libro se llevará a cabo el 13 de febrero en Sabinas, Coahuila.

La actividad continuará durante todo el mes de febrero en la cafetería Pepe's Café, ubicada en la avenida Cuauhtémoc Emilio Carranza Centenario. Los horarios de la cafetería son de 8 am a 9 pm, y los libros son gratuitos, donados por personas que han querido apoyar la causa.

Los participantes podrán elegir libros al azar, fomentando la lectura de manera divertida y emocionante.

La cita a ciegas con el libro es una oportunidad para que personas de todas las edades descubran nuevos títulos y autores. Hay libros de poesía, cuento, novela, literatura juvenil y más. ¡No te pierdas esta emocionante aventura literaria!