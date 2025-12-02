La vacunación contra influenza ayuda a prevenir enfermedades en Sabinas

SABINAS, COAH.- Hasta este momento de la temporada, la atención a enfermedades respiratorias ha sido apenas notoria, con un total de 50 casos registrados desde el mes de octubre a la fecha. Así lo confirmó el director del Centro de Salud con Hospital de Sabinas, doctor Francisco Iribarren Cárdenas, al dar a conocer el balance preliminar de pacientes atendidos.

Entrevistado respecto a la situación, el médico señaló que la cifra es baja en comparación con otros años y atribuyó este comportamiento a la intensa campaña de vacunación contra la influenza que realiza la Secretaría de Salud del Estado. A ello se suman los cuidados preventivos que madres de menores y adultos mayores han adoptado, al tratarse de los sectores más vulnerables de la población.

No obstante, Iribarren Cárdenas advirtió que conforme avance la temporada invernal y las temperaturas desciendan, aumentará la posibilidad de que más personas presenten enfermedades respiratorias. Por ello, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y reforzar las medidas de prevención.

El director del hospital enfatizó que la prevención es clave para evitar complicaciones, especialmente en grupos de riesgo. Recomendó a los ciudadanos abrigarse con ropa adecuada, consumir suficientes líquidos y evitar cambios bruscos de temperatura, además de mantener esquemas de vacunación completos.

Finalmente, exhortó a la población a acudir de inmediato con su médico familiar en caso de presentar síntomas como tos, fiebre o dificultad para respirar. Señaló que la atención temprana permite un mejor control de la enfermedad y evita que los casos se agraven, garantizando así la salud de la comunidad durante la temporada invernal.