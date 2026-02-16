Sabinas y Múzquiz reciben jornada de vacunación contra sarampión y Covid-19

SABINAS, COAH.- El jefe de la jurisdicción y subsecretario de salud, Carlos Jiménez Benavidez, informó que se está llevando a cabo una jornada de vacunación contra el sarampión, Covid-19 e influenza en la región carbonífera. La campaña se está realizando en las plazas principales de los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, donde se han instalado módulos de vacunación.

"La prioridad es vacunar a niños y bebés contra el sarampión, ya que son los más vulnerables", dijo Jiménez Benavidez. "También estamos vacunando a mayores de edad contra el Covid-19 y la influenza, ya que son grupos de riesgo".

Jiménez Benavidez destacó que es importante que la ciudadanía acuda a los módulos de vacunación con sus cartillas de vacunación para completar los esquemas. "Queremos evitar la duplicidad de dosis y asegurarnos de que todos estén protegidos", dijo.

La jornada de vacunación se está realizando en horarios de mañana y tarde, y se extenderá a los fines de semana. También se están llevando a cabo actividades en escuelas y colonias para acercar la vacunación a la comunidad.

"La meta es completar los esquemas de vacunación y proteger a la población", dijo Jiménez Benavidez. "Es importante que la ciudadanía se acerque a los módulos de vacunación y aproveche esta oportunidad para protegerse contra estas enfermedades".

Jiménez Benavidez agradeció a la comunidad por su apoyo y participación en la jornada de vacunación, y destacó la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades y proteger la salud pública.