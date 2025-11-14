Empresario restaurantero espera aumento de ventas por Día de Acción de Gracias en Sabinas

SABINAS, COAH.- El empresario restaurantero Jesús López Piña se mostró optimista sobre las ventas que se esperan para el llamado Día de Acción de Gracias, donde muchos paisanos regresan al país y la región, así también especialmente para la temporada decembrina.

"En noviembre y diciembre aumentan significativamente los clientes, especialmente por el Día de Gracias", dijo López Piña. Aunque reconoció que ha habido un ligero incremento en los precios de la materia prima, el restaurante ha decidido mantener los precios para no afectar a los clientes.

¿Qué servicios ofrecen los restaurantes para las fiestas?

El entrevistado señaló que además de los servicios normales, su restaurante ofrece una variedad de opciones para las fiestas decembrinas, incluyendo áreas privadas y espacios para posadas. También han incorporado costumbres extranjeras, como la celebración del Día de Acción de Gracias, y ofrecen animación en vivo, entre otros servicios.

"Estamos dispuestos a servirles a nuestros clientes y ofrecerles una experiencia única", dijo López Piña. El restaurante cuenta con diferentes áreas para adaptarse a las necesidades de los clientes, incluyendo un área privada y un espacio para karaoke.

¿Cuál es la perspectiva económica de la región?

López Piña confió en que conforme pase el tiempo, la economía regional se vaya recuperando, gracias a las últimas noticias que se han tenido sobre inversiones en la industria minera y otras que, sumadas a la derrama de los paisanos, ayuden a las empresas y negocios a mejorar en todos los sentidos.