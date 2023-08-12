Vuelcan nigropetenses

SABINAS, COAH. Cinco personas resultaron lesionadas en una aparatosa volcadura registrada sobre la carretera Federal 57 a la altura del paraje conocido como Cuesta de las Codornices, los participantes viajaban en una camioneta Pick UP Dodge Ram modelo 2009.

Los automovilistas que viajaban por dicho sector reportaron al 911 para dar a conocer la volcadura y de los ocupantes que se encontraban lesionados que lograron salir de la unidad gracias al apoyo de los ciudadanos que transitaban sobre la carretera Federal 57.

Los cuerpos de auxilio y autoridades policíacas arribaron al lugar para atender a los lesionados quienes fueron trasladados a la clínica 24 del seguro social, mientras que elementos de la Guardia Nacional tomaban conocimiento de los hechos.

Los elementos de la Guardia Nacional División Caminos señalaron que los ocupantes procedían de Piedras Negras con destino a Nueva Rosita cuando sobrevino la volcadura que se desconoce por el momento la causa del accidente automovilístico.

Los lesionados quedaron hospitalizados en el área de urgencias de la clínica 24 del seguro social, mientras que la unidad fue remolcada a un corralón de esta Localidad completamente dañada.