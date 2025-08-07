Regalan Tránsitos útiles en Castaños a niños de la California

CASTAÑOS, COAH. – En un emotivo acto de cercanía y apoyo a la comunidad, los niños de la colonia California fueron beneficiados con útiles escolares, en una actividad organizada por la Dirección de Tránsito y Vialidad de Castaños.

El evento, encabezado por el Licenciado Iván Alejandro Pérez, Director de Tránsito y Vialidad, se llevó a cabo en la plaza de la colonia California, ubicada en las calles Zacatecas y Veracruz, en un esfuerzo por apoyar a las familias durante el inicio del próximo ciclo escolar.

Con una sonrisa, decenas de pequeños recibieron de manera gratuita paquetes escolares que contenían cuadernos, lápices, borradores, colores y pegamento, elementos esenciales para que puedan iniciar sus clases con el pie derecho.

Madres de familia se hicieron presentes para acompañar a sus hijos en este significativo momento y expresaron su agradecimiento a los oficiales y al Director Iván Alejandro Pérez por el gesto solidario.

Este noble gesto fue reconocido por las madres, quienes mencionaron que debido a la difícil situación económica que atraviesa la región, este tipo de apoyos significan una gran ayuda para las familias que no siempre pueden cubrir los gastos del regreso a clases.

"Gracias por ayudarnos. Esto significa mucho para nosotros, especialmente en estos tiempos tan difíciles", expresó una de las madres presentes, visiblemente agradecida por el apoyo.

El Director de Tránsito destacó que esta actividad es parte de la política de proximidad social que la policía municipal lleva a cabo, acercándose a la ciudadanía no solo para velar por el orden, sino también para contribuir al bienestar y desarrollo de los niños y jóvenes de la comunidad.

Este evento simbolizó no solo el compromiso de las autoridades con la seguridad vial, sino también con el futuro de las familias de Castaños, brindando una mano amiga en el regreso a clases.