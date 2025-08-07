Vecinos de Sarabia alertan sobre drenaje colapsado persistente

SABINAS, COAH.- Vecinos de la colonia Sarabia denunciaron un grave problema de drenaje colapsado que ha persistido desde hace un mes, a pesar de haber sido reportado ante el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) que ha ofrecido solo soluciones provisionales, dando largas a trabajos profundos que se requieren para solucionar de manera definitiva el problema.

La señora Yolanda Salazar Pizarra y su esposo César Villanueva Galarza, con domicilio en la calle Emiliano Zapata #128, señalaron que aunque personal de SIMAS acudió al lugar, el problema no fue resuelto. "El drenaje sigue tapado y las aguas negras se siguen saliendo. Es una amenaza para nuestra salud, especialmente para los niños y adultos mayores", expresó la señora Salazar.

A esta denuncia se sumó la señora Marisa Gabriela Alfaro Zúñiga, quien también vive en la misma calle y enfrenta una situación similar. Según explicó, el drenaje se regresa por el sanitario y los registros de su vivienda, generando olores insoportables y condiciones insalubres. "No podemos vivir así. SIMAS vino, pero no hizo nada efectivo", lamentó.

Los afectados aseguran que el problema radica en el taponamiento de la línea general de drenaje, la cual requiere reparación urgente. Sin embargo, acusan que SIMAS Sabinas se ha negado a realizar el mantenimiento correspondiente, dejando a las familias expuestas a enfermedades y sin una solución concreta.

La exigencia de los vecinos es clara: que SIMAS cumpla con su responsabilidad como prestador del servicio de agua potable y drenaje, por el cual los usuarios pagan puntualmente cada mes. "No estamos pidiendo favores, exigimos que se nos atienda como ciudadanos que cumplen con sus obligaciones. El drenaje es un servicio esencial", concluyó el señor Villanueva.