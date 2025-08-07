Explotación de gas shale beneficiaria a la Centro y Carbonífera: Manolo Jimenez

SALTILLO, COAH.- Luego de la presentación del Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Director General de la paraestatal, Víctor Rodríguez Padilla, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, celebró la inclusión de proyectos para aumentar la producción de gas natural a partir de recursos no convencionales, como el shale gas, del cual la entidad posee amplias reservas.

El mandatario estatal destacó que esta estrategia representa una gran oportunidad de desarrollo económico, particularmente para la Región Centro y Carbonífera del estado, donde existen importantes yacimientos de gas de lutitas.

"Es una gran oportunidad para el desarrollo económico de Coahuila, especialmente de la Región Centro y Carbonífera, que se puede potencializar con las nuevas tecnologías", afirmó Jiménez Salinas.

El Gobernador del Estado subrayó que la implementación de tecnologías modernas permite procesos más eficientes y amigables con el medio ambiente, con uso de agua tratada para minimizar el impacto ecológico.

"Esto deja una derrama de miles de billones de dólares y las nuevas tecnologías permiten que sean procesos amigables, cuidadosos del medio ambiente y de la ecología", sostuvo.

De igual mamera, agregó: "Es una gran oportunidad para Coahuila, pero también para el ingreso de Pemex".