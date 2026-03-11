Zulmma Guerrero Cázares reconoce la lucha de las mujeres en Coahuila

SABINAS, COAH.- Zulmma Guerrero Cázares, integrante de la fracción parlamentaria "Evaristo Pérez Arreola" del partido UDC, presentó ante el Congreso del Estado un pronunciamiento para reconocer la lucha histórica de las mujeres y reiterar su compromiso con su seguridad, igualdad de oportunidades y desarrollo en todos los ámbitos de la vida.

La legisladora destacó que el 8 de marzo no es una fecha simbólica, sino un día que recuerda las luchas sociales que permitieron a las mujeres conquistar derechos fundamentales como condiciones laborales dignas, participación política y reconocimiento pleno de su papel en la sociedad.

Guerrero Cázares recordó que estos avances han sido posibles gracias a generaciones de mujeres que levantaron la voz por la justicia y la igualdad, tanto en el mundo como en México, abriendo camino para que hoy las mujeres tengan mayor presencia en los espacios de decisión.

En ese sentido, señaló que actualmente México vive un momento importante en materia de participación política femenina, con niveles cercanos a la paridad en los órganos legislativos, lo que fortalece la democracia y permite impulsar agendas que atienden temas fundamentales como la igualdad salarial, el acceso a la salud, los cuidados y la erradicación de la violencia de género.

Sin embargo, la diputada subrayó que la lucha por la igualdad sustantiva aún no ha terminado, ya que muchas mujeres siguen enfrentando desigualdades y riesgos que deben atenderse con políticas públicas firmes y con un compromiso permanente de las instituciones.

Asimismo, reconoció el papel de las mujeres coahuilenses, especialmente de la Región Carbonífera, quienes con su trabajo, liderazgo y esfuerzo han sostenido a sus familias y comunidades, destacando como emprendedoras, profesionistas, jefas de familia y lideresas sociales.

Finalmente, la diputada Zulmma Guerrero reiteró que desde el Congreso continuará impulsando acciones que contribuyan a garantizar la seguridad de las mujeres, ampliar sus oportunidades de crecimiento y fortalecer su participación en la vida pública, convencida de que cuando las mujeres avanzan, avanza toda la sociedad.