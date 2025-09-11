Intensifican trabajos de bacheo en vialidades de Saltillo, Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa municipal "Aquí Andamos" realizaron acciones de bacheo en la calzada Antonio Narro, en el sector sur de la capital de Coahuila.

Por instrucción de Javier Díaz y con impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública repararon el pavimento dañado por las recientes lluvias en el tramo que comprende, de la calle Francisco Ignacio Madero, de la colonia El Progreso, al bulevar Hacienda Narro.

De manera paralela, cuadrillas de "Aquí Andamos" bachearon sobre la calle Paseo de los Osos, de la colonia Lomas de Lourdes, para el beneficio de las y los habitantes de este lugar.

Desde el inicio de la presente administración, el Gobierno de Saltillo intensificó sus esfuerzos para reparar las vialidades principales, así como calles al interior de los barrios y colonias con el objetivo de brindar mejor movilidad e incrementar la seguridad vial para peatones y automovilistas en toda la ciudad.

Ejemplo de ello son los trabajos de bacheo en vialidades como las calzadas Francisco I. Madero, Antonio Narro; los bulevares Antonio Cárdenas, Isidro López Zertuche, Fundadores, Nazario S. Ortiz Garza, Vito Alessio Robles, Mirasierra, Francisco de Urdiñola, Sarmiento, así como los distintos tramos del periférico Luis Echeverría Álvarez y de la carretera a Zacatecas.