Concurso de baile ¡A bailar se ha dicho! en Saltillo convoca a ciudadanos

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, invitó a las y los ciudadanos a participar en el concurso de baile ¡A bailar se ha dicho!, que contará con premios de 2 mil, 3 mil y 5 mil pesos.

Organizado a través del Instituto Municipal de Cultura, en coordinación con la Dirección de Centros Comunitarios, en el concurso se podrá participar con ritmos latinos (bachata, mambo, salsa, danzón, fitness y cumbia); baile moderno (electro-dance, k-pop, hip-hop y disco); o danza (folclor mexicano y/o mestizo, clásico, jazz y contemporáneo).

Detalles confirmados

El concurso contempla la Categoría A infantil, de 6 a 12 años; la Categoría B juvenil, de 13 a 17 años; y la Categoría C adultos, de 18 años en adelante, todas en las ramas varonil, femenil o mixta, en modalidad pareja, individual o grupal, esta última a partir de tres participantes.

Se premiará al primer lugar de cada categoría con 2 mil pesos en la infantil; 3 mil pesos en la juvenil; y 5 mil pesos en la de adultos.

La vestimenta de las y los participantes deberá ser acorde al género a interpretar; asimismo, se deberá evitar el fomento a la violencia o la expresión de antivalores.

Inscripciones y requisitos

Las pistas musicales deberán entregarse en USB con anticipación a las y los organizadores y deberán tener una duración máxima de cinco minutos.

Las inscripciones se encuentran abiertas con fecha límite el 26 de marzo de 2026, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, en el Centro Comunitario más cercano.

Quienes deseen inscribirse deberán llenar un formato y cada participante deberá presentar la CURP impresa, además de cumplir con el requisito de edad correspondiente a su categoría.

El concurso ¡A bailar se ha dicho!, se realizará el domingo 19 de abril de 2026.

Para mayor información y para conocer la convocatoria completa, pueden solicitarla en el correo [email protected], de la Coordinación de Proyectos Especiales del Instituto Municipal de Cultura.