Saltillo: Javier Díaz aborda retos del Tren Saltillo Nuevo Laredo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, aseguró que el principal reto en la construcción del Tren Saltillo–Nuevo Laredo será atender el impacto social que generará el paso del proyecto por la mancha urbana, donde existen más de 20 cruces que deberán adecuarse con pasos a desnivel o deprimidos.

Tras la más reciente reunión con autoridades federales y estatales, el edil explicó que el tren de pasajeros utilizará el derecho de vía del tren de carga y circulará confinado, lo que obligará a rediseñar cruces en distintas colonias de la ciudad.

"Lo más importante que se tiene que atender es el tema social", subrayó, al señalar que en varios puntos las pendientes de los pasos a desnivel podrían afectar viviendas construidas a pocos metros —e incluso dentro— del derecho de vía.

Entre los puntos críticos mencionó el cruce de los bulevares Vito Alessio Robles y Nazario Ortiz Garza, donde el municipio realizó un aforo vehicular durante más de dos semanas para medir el flujo en distintos horarios.

La información ya fue entregada a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encabezada por Néstor Núñez, y al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Andrés Lajous, a fin de definir el tipo de distribuidor vial necesario.

Díaz detalló que el proyecto contempla un viaducto en la ciudad, ya que en un tramo el tren de pasajeros cambiará de lado respecto a la vía de carga, pasando de un costado a otro mediante una estructura elevada antes de reincorporarse.

En sectores como La Maquinita y a la altura del Hospital Universitario, sobre la calzada Madero, existen viviendas pegadas al derecho de vía. "Hay muchas casas construidas ahí, y tenemos que ver cómo se va a trabajar el tema social con las familias que puedan resultar afectadas", indicó.

El alcalde señaló que aún está pendiente un recorrido técnico para definir en qué lado de la vía actual se construirá el nuevo trazo, así como la instalación de mesas de trabajo entre Federación, estado y municipio para resolver detalles técnicos y sociales.

En la zona rural, explicó, el proyecto presenta menos complicaciones al no atravesar áreas densamente pobladas, aunque ya se han sostenido reuniones con ejidatarios para tratar el tema de terrenos.

Finalmente, reiteró que el gobierno municipal buscará garantizar que las obras se realicen con la menor afectación posible y que, en caso de impactos, se establezcan mecanismos claros de compensación para las familias.