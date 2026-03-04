Saltillo activa grupos de WhatsApp para combatir incendios forestales

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de mayor incidencia de incendios, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha una estrategia de comunicación directa mediante grupos de WhatsApp integrados por ejidatarios, propietarios rurales y brigadistas comunitarios.

La medida fue confirmada por el director de Medio Ambiente municipal, Emmanuel Olache, tras su participación en el primer Consejo Estatal de Protección y Combate de Incendios Forestales, donde se revisaron cifras, pronósticos y recursos disponibles para enfrentar la próxima temporada crítica.

El funcionario explicó que la ciudad dispone actualmente de 22 brigadistas forestales, quienes en breve recibirán nuevo equipamiento que incluye herramientas, uniformes, botas y seguro de vida. Además, se cuenta con pipas de agua para reforzar el abastecimiento a unidades de Bomberos y Protección Civil, especialmente en siniestros cercanos a zonas boscosas.

El Gobierno Municipal de Saltillo implementa grupos de WhatsApp para reportes inmediatos.

La novedad, detalló, es la formalización de canales digitales que permiten emitir reportes en tiempo real. En estos grupos participan alrededor de 50 ejidatarios y pequeños propietarios de comunidades como Jaguey y Cuauhtémoc, consideradas áreas de atención prioritaria.

Gracias a este sistema, algunos conatos originados por fallas eléctricas u otras causas accidentales han sido sofocados de manera oportuna por brigadas locales capacitadas, evitando su propagación.

Brigadistas forestales recibirán nuevo equipamiento para combatir incendios.

Ante la cercanía de Semana Santa, temporada en la que aumenta la presencia de visitantes en parajes naturales, el municipio instalará puntos de supervisión permanente en accesos estratégicos de la sierra.

Olache advirtió que la vegetación se encuentra en condiciones críticas por la sequedad y acumulación de material combustible, lo que eleva el riesgo de propagación del fuego. En coordinación con la Policía Ambiental, comisarías y propietarios rurales, se desplegarán patrullajes constantes y se fortalecerá el esquema de alerta comunitaria.

Actualmente, la zona rural permanece en veda total para el uso de fuego, por lo que están prohibidas fogatas y el uso de carbón en áreas naturales. Las autoridades exhortaron a los visitantes a evitar actividades que impliquen flamas, llevar alimentos preparados, no dejar residuos y regresar con su basura a la ciudad.

Asimismo, recomendaron acudir a cañones y zonas serranas acompañados de personas con experiencia y priorizar en todo momento la seguridad.

Se refuerza la vigilancia en la sierra ante la llegada de Semana Santa.

El director de Medio Ambiente subrayó que la participación ciudadana será clave para actuar con rapidez. "Necesitamos vigilantes ambientales que reporten de inmediato cualquier situación; nosotros estaremos patrullando de forma permanente", puntualizó.