Acata Riquelme decisión del INE

SALTILLO, COAH.- Luego de que el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila ordenó eliminar video del Gobernador Miguel Ángel Riquelme convocando a no votar en la revocación de mandato del próximo 10 de abril, postura que externó durante el pasado Consejo Político del PRI celebrado en Saltillo, el mandatario refirió que acatará la decisión emitida por el organismo.

"Soy respetuoso de las leyes y voy a acatar la resolución del INE, pedí que se bajara el video que se publicó en mis redes sociales y en las el partido, pero si dentro de la denuncia hay otras cuestiones que me quieran implicar, no existen: no estaba en mi horario de trabajo, en uso de mis derechos como ciudadano y el llamado se hizo a los militantes y simpatizantes, no a la sociedad en general", declaró el mandatario estatal.

De igual manera, Riquelme Solís destacó: "Me parece que hay procesos violatorios más graves dentro del proceso de revocación de mandato que han hecho actores políticos del mismo partido de Morena, cosas más delicadas dentro del marco jurídico de la propia reglamentación que hizo el INE para llevarlo a cabo; sin embargo, yo soy un hombre respetuoso y acataré lo que se indique".

El mandatario agregó que seguirá trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno en Coahuila e incluso manteniéndooslo buena sinergia con alcaldes y alcaldesas de Morena, todo por el bien del Estado, sobre todo para mantener la paz social en el próximo periodo vacacional.

Riquelme Solís añadió que se vigilará el proceso de revocación de mandato por parte de las corporaciones policiacas para que se mantenga la seguridad durante la jornada: "Quiero garantizar que como hombre de instituciones y Gobernador del Estado, estaremos al pendiente para que las y los coahuilenses tengan la seguridad necesaria en los entornos donde se ubiquen las casillas, no vamos a provocar una presencia de exceso policiaco porque no se da el contexto, pero cuidaremos los alrededores y de la tranquilidad de quienes acudan a los puntos", explicó.

Cabe señalar que esta semana, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por Morena en contra del PRI y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por la publicación de un video en el que presuntamente se realiza difusión del proceso de Revocación de Mandato, "por actores políticos no autorizados por la ley".