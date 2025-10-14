Accidente con camión de cerveza provoca caos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este martes, un camión que transportaba una carga considerable de cerveza volcó sobre la carretera Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 8, frente al Relleno Sanitario. El percance generó la movilización de cuerpos de seguridad y provocó momentos de caos debido a que varias personas aprovecharon el incidente para sustraer parte del producto.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad y terminó fuera de la carpeta asfáltica, sin que se registraran personas lesionadas. Elementos de la Policía Municipal de Saltillo y de la Guardia Nacional arribaron al lugar para tomar conocimiento del siniestro y controlar la situación.

Testigos refirieron que varios recolectores de materiales reciclables llegaron al punto poco después del accidente y comenzaron a recoger cajas y tapas de cerveza que quedaron esparcidas sobre el pavimento. A pesar de los intentos de las autoridades por intervenir, los responsables lograron huir del lugar con parte de la mercancía.

El conductor del camión permaneció en el sitio en espera de la aseguradora para iniciar el trámite correspondiente por los daños materiales. Las autoridades exhortaron a la población a evitar este tipo de actos ilícitos y a mantener la precaución al circular por la zona mientras se realizaban las labores de limpieza.