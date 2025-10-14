Saltillo se Prepara para un Salto Tecnológico en Movilidad Urbana

SALTILLO, COAHUILA.- La movilidad urbana en Saltillo dará un salto tecnológico antes de que termine el año. Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, confirmó que será en diciembre cuando se lance la nueva aplicación para las rutas del programa "Aquí Vamos Gratis", la cual permitirá a los usuarios consultar en tiempo real la ubicación de las unidades y conocer cuánto falta para que lleguen a su parada.

"El objetivo es mejorar la experiencia de viaje sin generar costos excesivos; queremos una herramienta útil, no una aplicación costosa que termine siendo usada por muy pocos", explicó De la Rosa.

El funcionario señaló que la primera versión no incluirá la opción de pago digital, aunque el Instituto mantiene el proyecto de integrar esa función en una fase posterior.

"Mi sueño es que la aplicación esté ligada al pago, pero eso probablemente no estará listo en diciembre. Por ahora, la prioridad es que la gente pueda saber dónde viene su camión y planificar mejor sus tiempos", detalló.

De la Rosa destacó que, si bien la tecnología para desarrollar funciones más avanzadas ya existe, el enfoque actual se centra en equilibrar la inversión con el beneficio real para los usuarios. "La gente, en realidad, sale, va a la parada y espera el camión. Por eso buscamos que la app responda a esa necesidad práctica", afirmó.