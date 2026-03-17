Accidente en carretera federal 57: tractocamión volcado en Arteaga

Arteaga, Coahuila.– Un aparatoso accidente se registró la mañana de este martes en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 231 en el tramo conocido como Los Chorros, donde un tractocamión terminó volcado presuntamente debido al exceso de velocidad.

El percance fue reportado cerca de las 7:30 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional, así como personal de Caminos y Puentes Federales, quienes acudieron para atender la situación y coordinar las labores en la zona.

En el lugar resultó lesionado Iván, de 30 años, quien presentó diversas heridas de consideración, por lo que fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Acciones de la autoridad

Debido al accidente, fue necesario realizar maniobras con grúas para retirar tanto el tractocamión como la caja que transportaba, lo que ocasionó el cierre parcial de la vialidad. A pesar de ello, el tránsito se mantuvo fluido debido a la baja carga vehicular en ese momento.

Causas del accidente

Autoridades señalaron que el exceso de velocidad fue la causa principal del siniestro, mientras que la aseguradora correspondiente se encargó de los daños ocasionados.