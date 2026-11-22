SALTILLO, Coah. - Un operador de tractocamión perdió la vida luego de sufrir un accidente en la autopista Carbonera-Ojo Caliente, donde quedó prensado dentro de la cabina, en los límites de Arteaga y Ramos Arizpe.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia, luego de que se reportara que el conductor había quedado atrapado entre los restos de la unidad, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al lugar para brindarle auxilio; sin embargo, al revisar al operador confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, el fallecido permanece sin identificar oficialmente. Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones para establecer su identidad y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Acciones de la autoridad

El siniestro también provocó el cierre de la circulación en dirección a Ramos Arizpe, mientras se realizaban las labores de emergencia y las diligencias ministeriales.

Ante las afectaciones viales, las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas y extremar precauciones al transitar por el sector.