Trágico accidente en centro de Saltillo: adolescente fallece

SALTILLO, COAHUILA.- Un lamentable accidente cobró la vida de un adolescente la mañana de este jueves en pleno centro de Saltillo. El joven, identificado como Agustín Maximiliano, de apenas 16 años, falleció en el Hospital General tras sufrir graves lesiones al ser embestido por un automóvil que no respetó un alto.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Presidente Cárdenas y Rayón, donde el conductor de un vehículo que circulaba de sur a norte sobre Rayón impactó violentamente la motocicleta en la que viajaba el menor, quien se desplazaba de poniente a oriente por Presidente Cárdenas.

El golpe proyectó al motociclista contra una camioneta Nissan estacionada, lo que ocasionó heridas de gran gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladar al joven al hospital, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.

Elementos de Tránsito Municipal y de la Policía Investigadora acordonaron el área para realizar el peritaje correspondiente. Las autoridades informaron que el caso fue turnado al Ministerio Público, quien determinará la responsabilidad del conductor involucrado.

Este trágico hecho reaviva el llamado a respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, especialmente en zonas urbanas donde el riesgo para peatones y motociclistas es mayor.