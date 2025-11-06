DIF Saltillo entrega Apoyos de Corazón a 3800 personas

SALTILLO, COAHUILA.- El DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, inició la tercera entrega del año de los "Apoyos de Corazón", con la entrega de apoyos económicos.

Con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, se beneficia a un total de 3 mil 800 personas que se encuentran inscritas en el padrón de beneficiarias y beneficiarios, quienes pasaron por un estudio socioeconómico previamente.

"En el DIF Saltillo trabajamos todos los días con amor por todas aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable para mejorar su calidad de vida. Sabemos que este apoyo económico es de gran ayuda", refirió Luly López Naranjo.

La tercera entrega de "Apoyos de Corazón" arrancó con los mil 539 adultos mayores que se encuentran en el padrón, quienes fueron recibidos por personal del DIF con todas las atenciones para agilizar el proceso.

Asimismo, las y los adultos mayores que acudieron recibieron pan y chocolate caliente.

Como parte del programa recibirán también los apoyos económicos mil 214 personas con discapacidad, así como mil 47 registrados a través del área de fortalecimiento social.

Los "Apoyos de Corazón" se entregan 3 veces al año, cada cuatrimestre, con el objetivo de brindar apoyo a la economía familiar de las personas.

"Buscamos que quienes están en una situación vulnerable puedan solventar algunas de sus necesidades básicas, cubrir gastos médicos, alimentarios, de transporte o lo que se requiera, para mejorar su calidad de vida", destacó Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.