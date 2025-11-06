IMMUS evalúa tarjetas del sistema de transporte público en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) informó que el uso de las nuevas tarjetas del sistema de transporte público "Aquí Vamos" en Saltillo todavía no será obligatorio.

El titular del organismo, Víctor de la Rosa, explicó que el programa se encuentra en una fase de evaluación para medir su funcionamiento y aceptación entre los usuarios.

"Seguimos analizando la madurez del sistema y los indicadores de operación. Aún no hay una fecha definitiva para hacer obligatoria la tarjeta", señaló el funcionario municipal.

Durante las primeras semanas de implementación, el IMMUS ha registrado una respuesta favorable de los pasajeros, aunque aún se detectan ajustes necesarios en la operación y el servicio.

De acuerdo con De la Rosa, el alcalde de Saltillo planteó un periodo aproximado de tres meses para alcanzar la madurez operativa de las rutas troncales, lo que permitirá definir el momento oportuno para aplicar el uso obligatorio de la tarjeta.

"Seguimos observando los números semana a semana; cuando ya no haya variaciones importantes, podremos dar el siguiente paso", explicó.

En cuanto al comportamiento de los usuarios, el funcionario precisó que los horarios vespertinos concentran la mayor demanda, mientras que las mañanas presentan menor afluencia debido a la falta de confianza en la puntualidad del servicio. "La gente sigue probando la ruta; aún estamos en el proceso de consolidar la confianza de llegar a tiempo", dijo.

El IMMUS continuará con el monitoreo semanal de las rutas y de la adopción de las tarjetas. Si los indicadores se estabilizan antes de diciembre, el municipio podría adelantar la decisión de establecer su uso obligatorio.

"Dependiendo del avance, podríamos alcanzar la madurez del sistema en un par de semanas y entonces discutir el inicio formal de la aplicación", concluyó De la Rosa.