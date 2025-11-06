Josafat N. declarado culpable por feminicidio en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Después de un largo proceso judicial, el Poder Judicial del Estado declaró culpable a Josafat N. por el feminicidio y ocultamiento del cuerpo de Evangelina Alcalá Valero, vecina del ejido Puebla.

La jueza Elisa Salinas López dictó el fallo en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, tras analizar un caso marcado por la violencia de género y el control ejercido por el agresor.

La última comunicación de Evangelina ocurrió el 14 de diciembre de 2017. Ese día se registraron 14 llamadas entre ella y el hoy sentenciado, evidencia clave que permitió sostener la acusación.

Alondra González Alcalá, hija de Evangelina, expresó que la resolución judicial representa un paso importante, aunque insuficiente para reparar el daño. "No hay nada que celebrar. Él destruyó nuestra familia. Queremos que reciba la pena máxima", dijo entre lágrimas.

La víctima dejó cuatro hijos en la orfandad. "Yo era la mayor y estaba embarazada cuando mi mamá desapareció. Fue un golpe devastador que cambió nuestras vidas para siempre", relató.

La familia lamentó la lentitud del sistema judicial, que tardó casi ocho años en alcanzar una sentencia. "Fue un proceso muy largo y desgastante. Esperamos que esta vez se haga justicia completa", señaló Alondra.

Durante este tiempo, los hijos de Evangelina enfrentaron secuelas emocionales. Aunque recibieron apoyo temporal, aseguran que el dolor sigue presente. "La forma en que fue asesinada no se puede olvidar", añadieron.

El tribunal decretó un receso procesal antes de dictar la sentencia definitiva. Según el Código Penal de Coahuila, el feminicidio se castiga con penas de 40 a 60 años de prisión.