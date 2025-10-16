Contactanos

Coahuila

Fatal accidente en carretera Saltillo: trailero atropellado por otro vehículo

Accidente mortal en la carretera Torreón–Saltillo: un trailero de 65 años muere tras ser atropellado por un camión de carga.

marco juarez
Por marco juarez - 16 octubre, 2025 - 08:06 p.m.
Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona del accidente sobre la carretera Torreón–Saltillo.

SALTILLO, COAHUILA.- Un trágico accidente ocurrió la mañana de este jueves sobre la carretera Torreón–Saltillo, a la altura de la caseta de cobro Plan de Ayala, donde un trailero perdió la vida tras ser atropellado por otro vehículo de carga.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, la víctima fue identificada como Tomás Felipe Ortiz Hernández, de 65 años, quien había detenido su tráiler de color blanco debido a una falla mecánica.

Al descender de la unidad para revisar el desperfecto, fue impactado por un segundo camión de carga, color naranja, cuyo conductor no logró evitar el atropello.

El lugar fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional y personal de emergencia, quienes confirmaron el deceso del conductor en el sitio. Posteriormente, el chofer del tráiler involucrado fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer las causas exactas del percance y determinar posibles responsabilidades. El tránsito vehicular en la zona se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de peritaje y retiro de las unidades siniestradas.

