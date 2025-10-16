Contactanos

Coahuila

Accidente Vial en Saltillo por Imprudencia en Periférico

Choque entre Chevrolet Aveo y Camioneta en Periférico de Saltillo

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 16 octubre, 2025 - 08:06 p.m.
Accidente Vial en Saltillo por Imprudencia en Periférico
El Chevrolet Aveo terminó con severos daños en la parte frontal tras impactarse contra una camioneta.

SALTILLO, COAHUILA.- La imprudencia al volante provocó un aparatoso accidente la mañana de este jueves en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo, luego de que el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo presuntamente no respetara la luz roja del semáforo.

El percance ocurrió a la altura de la calle Mariano Abasolo, justo en la entrada a un conocido centro comercial del sector, cuando el automóvil se proyectó contra una camioneta que circulaba con preferencia.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron con daños considerables y la circulación se vio afectada por varios minutos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a los tripulantes. Un menor de edad que viajaba como acompañante en el Aveo resultó lesionado y fue trasladado a un hospital local para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron ambos vehículos mientras se determinan las responsabilidades del incidente.

1 / 2
Accidente Vial en Saltillo por Imprudencia en Periférico
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a un menor de edad que resultó lesionado en el choque.
2 / 2
Accidente Vial en Saltillo por Imprudencia en Periférico
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades y restablecer la circulación.

  • Accidente Vial en Saltillo por Imprudencia en Periférico

    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a un menor de edad que resultó lesionado en el choque.

  • Accidente Vial en Saltillo por Imprudencia en Periférico

    Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades y restablecer la circulación.

  • Accidente Vial en Saltillo por Imprudencia en Periférico
  • Accidente Vial en Saltillo por Imprudencia en Periférico
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados