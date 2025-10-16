Accidente Vial en Saltillo por Imprudencia en Periférico

SALTILLO, COAHUILA.- La imprudencia al volante provocó un aparatoso accidente la mañana de este jueves en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo, luego de que el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo presuntamente no respetara la luz roja del semáforo.

El percance ocurrió a la altura de la calle Mariano Abasolo, justo en la entrada a un conocido centro comercial del sector, cuando el automóvil se proyectó contra una camioneta que circulaba con preferencia.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron con daños considerables y la circulación se vio afectada por varios minutos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a los tripulantes. Un menor de edad que viajaba como acompañante en el Aveo resultó lesionado y fue trasladado a un hospital local para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron ambos vehículos mientras se determinan las responsabilidades del incidente.