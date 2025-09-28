Dos heridos y familias sin hogar tras incendio en Urbivilla

La noche del sábado, un incendio de gran magnitud consumió por completo cuatro tejabanes en la colonia Urbivilla, en Ramos Arizpe, dejando a dos personas lesionadas y varias familias sin hogar.

Las estructuras, construidas con madera, láminas y plásticos, ardieron rápidamente debido a lo inflamable de los materiales. El siniestro comenzó minutos antes de las 23:00 horas y vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia tras percatarse de las llamas. Algunos de ellos mencionaron que, poco antes, observaron a un hombre rondando la zona, a quien de manera extraoficial señalan como posible responsable.

Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron de inmediato y trabajaron de forma coordinada para controlar el fuego, evitando que se extendiera a viviendas y negocios cercanos. A pesar de su intervención oportuna, las cuatro construcciones quedaron reducidas a cenizas y no fue posible rescatar pertenencias del interior.

Las autoridades municipales confirmaron que ya se abrió una investigación para esclarecer el origen del incendio y la presunta participación de un individuo en los hechos. Mientras tanto, vecinos expresaron su temor de que situaciones similares puedan repetirse y pongan en riesgo a la comunidad.

El incidente dejó pérdidas totales para las familias afectadas. Aunque no se registraron víctimas mortales, dos personas resultaron lesionadas y reciben atención médica.