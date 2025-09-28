Déficit de mobiliario escolar en escuelas de Monclova

Monclova, Coah. - El incremento en la matrícula escolar ha generado una fuerte presión en las escuelas de nivel básico en Monclova y municipios de la Región Centro, donde los grupos se encuentran saturados y persiste un déficit de mobiliario, principalmente bancas, informó el director de Servicios Educativos en la región, Abraham Segundo González.

"Traigo la matrícula saturada en todas las escuelas: primarias, secundarias... no podemos sobrepasar los 37 o 40 alumnos por aula, porque estaríamos afectando el trabajo del maestro", advirtió.

El funcionario explicó que no se contempla la apertura de nuevas instituciones en el corto plazo; sin embargo, se trabaja en la rehabilitación de salones que estaban en desuso, así como en la reapertura de grupos adicionales para atender la demanda. Estas acciones implican no solo la gestión de mobiliario escolar, sino también la contratación de más docentes.

"Estamos pidiendo más bancas para los muchachos. En algunos casos se ha tenido que reubicar a los alumnos entre municipios cercanos como Monclova y Castaños, dependiendo de la disponibilidad de espacios", señaló.

González puntualizó que la disminución de estudiantes en turnos vespertinos es evidente en comunidades rurales, donde factores como la migración y la baja natalidad han reducido la cantidad de niños en edad escolar.

"Nos pega mucho en comunidades ejidales, donde las familias se van o simplemente ya no hay suficientes niños. En contraste, en zonas urbanas tenemos grupos a su máxima capacidad", explicó.

Ante esta disparidad, algunas familias han optado por inscribir a sus hijos en colegios particulares; sin embargo, González aseguró que las escuelas públicas mantienen la capacidad suficiente y se están realizando los ajustes necesarios para garantizar espacios a todos los estudiantes.