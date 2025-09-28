Encuentran cuerpo sin vida de mujer arrollada por tren en San Alberto, Coahuila

SAN ALBERTO COAH.- Una escena de profunda consternación se vivió la mañana de este sábado en las inmediaciones de la comunidad de San Alberto, municipio de Progreso, Coahuila, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer que presuntamente fue arrollada por el tren.

El hallazgo ocurrió poco antes de las 10:00 horas, cuando elementos policiacos fueron alertados sobre la presencia de restos humanos sobre las vías férreas.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer, de entre 25 y 35 años de edad, el cual se encontraba completamente despedazado. Ante la gravedad de la escena, se solicitó la intervención del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, junto con peritos forenses, dieron fe del deceso y coordinaron el levantamiento de los restos, que quedaron esparcidos a lo largo de las vías. Una unidad fúnebre trasladó el cuerpo a una funeraria en Sabinas, donde se llevará a cabo la necropsia de ley para determinar con mayor precisión las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la víctima, ya que en el lugar no se encontraron documentos personales ni pertenencias que pudieran aportar datos sobre su identidad. Por ello, el cuerpo permanecerá en calidad de no identificado mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que podría tratarse de una mujer migrante que intentaba llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y establecer la identidad de la víctima, en un caso que ha generado conmoción entre los habitantes de la región.