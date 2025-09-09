Programa Aquí Andamos atiende peticiones de bacheo en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal que integra el programa "Aquí Andamos" atiende las peticiones de bacheo realizadas por las y los saltillenses, al intervenir en calles al interior de barrios y colonias, así como en las principales avenidas del sur, oriente, poniente, Distrito Centro y norte de la capital de Coahuila.

Este martes, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reparó el pavimento afectado por las recientes lluvias, al cubrir los baches que se presentaban en la calle Claveles, de la colonia Girasol.

Vecinas y vecinos de este sector, ubicado en el tramo entre las vialidades Camelia y Laureles, al sur de la ciudad, atestiguaron los trabajos realizados por el Gobierno Municipal para mejorar la calidad de vida en el sector.

Asimismo, el Ayuntamiento intervino sobre la calle Moral, del fraccionamiento Hacienda Narro.

En este sector habitacional, personal municipal atendió la carpeta asfáltica en el tramo que comprende entre las calles Centinela y Sierra Hermosa, en beneficio directo de las y los habitantes del sector.

Sumado a estos trabajos, brigadas municipales realizaron acciones de bacheo en el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, del fraccionamiento Lomas del Refugio; así como en Paseo de los Osos, en la colonia Lomas de Lourdes.

Estas acciones de bacheo se reforzaron gracias a la reciente adquisición de tres camiones materialistas, seis cortadoras, seis remolques y una vibro compactadora, que se suman al trabajo realizado por el Gobierno de Saltillo, con el apoyo del Gobierno de Coahuila.

Asimismo, la Presidencia Municipal tiene a disposición de la ciudadanía el número 844-160-08-08, del ChatBot oficial "Saltillo Fácil", con el que se puede reportar baches, luminarias, basura, entre otros servicios públicos más.

Saltillo tiene Colonias al 100

Con el programa "Colonias al 100", brigadas municipales ofrecen espacios dignos y calles limpias, a fin de mejorar la convivencia entre la comunidad.

Este martes, para mejorar la movilidad e incrementar la seguridad de peatones y automovilistas al poniente de la ciudad, personal municipal trabajó en la delimitación de carriles viales de la Calzada Francisco I. Madero.

En el tramo que comprende desde el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la calle Fray Bartolomé de las Casas, de la colonia Cerro del Pueblo, cuadrillas de "Aquí Andamos" aplicaron pintura blanca para definir los carriles centrales de esta transitada vialidad.

Asimismo, al interior de colonias como Cumbres, Valle de San Antonio, Ampliación Valle de San Antonio, San Francisco, el Gobierno de Saltillo intervino con acciones de deshierbe y limpieza general de sus diferentes calles, para el beneficio de las miles de personas que habitan en este sector poniente de la ciudad.

Además, en el sector oriente, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable reforzaron sus acciones de limpieza y retiro de escombro, basura y desechos orgánicos alrededor del puente peatonal que une a los fraccionamientos América y Valle de las Flores.