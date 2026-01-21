Desazolve y limpieza en vialidades de Saltillo para proteger a ciudadanía

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir inundaciones, reducir riesgos y proteger la seguridad de la ciudadanía, el Gobierno Municipal mantiene y refuerza las acciones de desazolve y eliminación de desechos en vialidades durante la temporada de lluvias.

El alcalde Javier Díaz González informó que, como parte de la estrategia de atención y prevención ante la situación climática en la región, personal del programa "Aquí Andamos" trabaja de manera coordinada para atender los reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08.

Acciones de la autoridad

Cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizaron trabajos para retirar tierra, lodo, basura y escombro que se acumulan en calles al interior de barrios y colonias, así como en vialidades principales de la ciudad, para asegurar el flujo adecuado del agua pluvial y evitar encharcamientos que pudieran afectar la movilidad y seguridad de las y los saltillenses.

Parte de estos trabajos, impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizaron en el cruce de las avenidas Las Torres y Mitología, en el sector poniente de la ciudad.

En este punto, ubicado a la altura del fraccionamiento Portales, personal municipal realizó acciones de limpieza que mejoran la seguridad vial y peatonal, al disminuir el riesgo de accidentes ocasionados por charcos profundos, arrastre de materiales o superficies resbalosas.

Asimismo, brigadas de "Aquí Andamos" retiraron material y desechos acumulados sobre la calle Lorenzo Burciaga Dávila, así como en Jesús Ortiz Barrera y la calle Adonis, de las colonias El Rodeo y Ciudad Las Torres, respectivamente.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas labores de desazolve tienen un impacto positivo en la salud pública, ya que evitan la acumulación de agua estancada y basura que favorece la proliferación de insectos y fauna nociva.

Detalles confirmados

Estas mismas acciones fueron realizadas por el Ayuntamiento de Saltillo sobre el bulevar Centenario de Torreón, en el punto localizado entre las calles Aquiles Cerdán y Héctor Saucedo, al oriente de la capital de Coahuila.

Asimismo, al sur de la ciudad y para mantener una circulación más ágil y ordenada, cuadrillas municipales retiraron desechos y material arrastrado por las lluvias en calles de la colonia Acueducto, como Las Calandrias y La Herradura, de este sector habitacional.

Javier Díaz González reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente en la prevención y el mantenimiento de la ciudad, para ofrecer vialidades más seguras, funcionales y preparadas ante los efectos de la temporada de lluvias, en beneficio de todas y todos los ciudadanos.

Limpieza de espacios públicos

Sumado a lo anterior, personal de la Dirección de Servicios Públicos de Saltillo reforzó las labores de limpieza general y deshierbe de áreas verdes y carriles laterales del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre el distribuidor vial El Sarape y el bulevar Solidaridad, al oriente de la ciudad.

En esta vialidad, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron barrido manual, retiro de basura acumulada, así como la eliminación de maleza, a fin de incrementar la seguridad vial de saltillenses y visitantes a la ciudad.

Además, para continuar con el impulso al deporte y fortalecer el tejido social, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino las áreas verdes de la plaza pública de la colonia Azteca, ubicada entre las calles Pirámide del Sol, Sierra El Asta y Manuel de la Peña, al poniente de la localidad.

Estas labores forman parte de las acciones que se realizan de manera permanente en los distintos espacios públicos, en beneficio directo de la comunidad.