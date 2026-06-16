Saltillo responde a lluvias coordinando limpieza y desazolve

Saltillo, Coah.- Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" intensificaron las acciones de limpieza, desazolve y atención a reportes ciudadanos tras las recientes lluvias registradas en la ciudad.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas de distintas dependencias municipales realizaron trabajos de desazolve, limpieza y retiro de escombro, tierra y piedras arrastradas por la corriente sobre la lateral del bulevar Fundadores, en sentido de poniente a oriente y a la altura del bulevar Mirasierra, a fin de incrementar la seguridad de quienes transitan por el sector, así como prevenir afectaciones.

De igual manera, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo el desazolve y reparación del pavimento dañado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Efraín Siller, en atención oportuna a las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones registradas este martes.

Como parte de estas acciones integrales, el Gobierno de Saltillo realizó la limpieza y retiro de basura acumulada sobre el bulevar Fundadores, en el tramo ubicado entre el distribuidor vial El Sarape y el bulevar Misión Santa Lucía, mediante labores de barrido manual y mantenimiento urbano, contribuyendo a mejorar la imagen y funcionalidad de este importante corredor vial.

Asimismo, el Gobierno Municipal atendió diversos reportes relacionados con árboles caídos a causa del reblandecimiento de la tierra por las lluvias recientes, para prevenir riesgos para la ciudadanía. Entre las atenciones destacan las acciones en el Jardín de Niños "Juan Enrique Pestalozzi", ubicado entre las calles Felipe Ángeles y José María Lafragua, donde se retiró un árbol de la especie pirul, el cual cayó en el área de juegos sin ocasionar daños.

De igual forma, brigadas municipales atendieron reportes en las colonias El Girasol, Miguel Hidalgo, Lomas de Lourdes, La Peñita, Latinoamericana, Topochico y otros sectores de Saltillo, en donde se retiraron árboles y ramas que afectaron calles o que representaban riesgos para peatones y automovilistas, sin que ocasionaran mayores afectaciones.

Javier Díaz González reiteró que su administración trabaja de manera permanente para prevenir y atender posibles afectaciones derivadas de las lluvias, a fin de garantizar la seguridad de las familias saltillenses.

El Gobierno Municipal de Saltillo exhorta a la población a mantener limpios los cauces, evitar arrojar basura en la vía pública y reportar cualquier situación al asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08.