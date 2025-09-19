Sentencia dictada por tribunal especializado en justicia para adolescentes

Contactanos
La madre del adolescente espera que el tratamiento ayude a la regeneración de su hijo tras el incidente.

Por marco juarez - 19 septiembre, 2025 - 07:32 p.m.
SALTILLO, COAHUILA.– Un tribunal especializado en justicia para adolescentes dictó sentencia contra Diego "N", de 17 años, quien fue encontrado culpable del delito de matricidio en grado de tentativa, luego de que atacara a su madre con un cuchillo en junio pasado en la colonia Ramón Mendoza.

El proceso judicial, identificado con el número 1300/2025, concluyó mediante un juicio abreviado en el que el joven aceptó los hechos y pidió perdón a su madre, Edna, de 54 años.

El incidente ocurrió el 17 de junio, cuando el menor llegó a su casa bajo los efectos de las drogas, exigiendo comida. En un arranque de violencia tomó un cuchillo y lesionó a su progenitora, hasta que familiares intervinieron para desarmarlo y retenerlo en una habitación mientras llegaban las autoridades.

La víctima fue trasladada de inmediato a la clínica Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica. En tanto, el adolescente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.

Durante el juicio, la madre solicitó que se impusiera el internamiento, con la esperanza de que el tratamiento dentro del Centro de Internamiento y Diagnóstico para el Tratamiento de Adolescentes Varonil (CIDTAVS) ayude a la regeneración de su hijo.

Como parte de la sentencia de un año y cuatro meses, Diego deberá recibir atención psiquiátrica y participar en un programa de prevención de adicciones, al tener antecedentes de conductas violentas.

