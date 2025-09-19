Sentencia dictada por tribunal especializado en justicia para adolescentes

SALTILLO, COAHUILA.– Un tribunal especializado en justicia para adolescentes dictó sentencia contra Diego "N", de 17 años, quien fue encontrado culpable del delito de matricidio en grado de tentativa, luego de que atacara a su madre con un cuchillo en junio pasado en la colonia Ramón Mendoza.

El proceso judicial, identificado con el número 1300/2025, concluyó mediante un juicio abreviado en el que el joven aceptó los hechos y pidió perdón a su madre, Edna, de 54 años.

El incidente ocurrió el 17 de junio, cuando el menor llegó a su casa bajo los efectos de las drogas, exigiendo comida. En un arranque de violencia tomó un cuchillo y lesionó a su progenitora, hasta que familiares intervinieron para desarmarlo y retenerlo en una habitación mientras llegaban las autoridades.

La víctima fue trasladada de inmediato a la clínica Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica. En tanto, el adolescente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.

Durante el juicio, la madre solicitó que se impusiera el internamiento, con la esperanza de que el tratamiento dentro del Centro de Internamiento y Diagnóstico para el Tratamiento de Adolescentes Varonil (CIDTAVS) ayude a la regeneración de su hijo.

Como parte de la sentencia de un año y cuatro meses, Diego deberá recibir atención psiquiátrica y participar en un programa de prevención de adicciones, al tener antecedentes de conductas violentas.