Saltillo Embellece sus Vialidades con Arbolado y Plantas de Ornato

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo refuerza sus acciones de reforestación en vialidades y áreas verdes de la ciudad.

Con el objetivo de mejorar la calidad del aire, prevenir la erosión, proteger la biodiversidad y embellecer la ciudad, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este viernes, el Ayuntamiento de Saltillo sembró arbolado de la especie conocida como Encino Roble en el tramo que comprende entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y camino Los Pastores.

En días recientes, el alcalde Javier Díaz González plantó el árbol número 10 mil en lo que va de su administración municipal, como parte de las principales estrategias de su gobierno en el tema del medio ambiente y la conservación del entorno natural.

Entre los principales bulevares atendidos con reforestación de arbolado y plantas de ornato por el Gobierno Municipal se encuentran el Venustiano Carranza, Francisco Coss, Isidro López Zertuche, Antonio Cárdenas, Jesús Valdés Sánchez, Fundadores, Mirasierra, Prolongación Francisco de Urdiñola, Paseo de la Reforma, entre muchos más.

Así como al interior de barrios y colonias de la ciudad como Hacienda Narro, Las Teresitas, La Estrella, Roma, Lázaro Cárdenas, Mirasierra, Benito Juárez, Valle de San Francisco, Río Bravo, Vicente Guerrero, entre otras.

Saltillo, con vialidades seguras

En atención a las vialidades de la capital de Coahuila, personal que integra el programa "Aquí Andamos" intervino con aplicación de pintura blanca en ambos sentidos de la vialidad de Paseo de la Reforma, al oriente de Saltillo.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajó este viernes en la delimitación de carriles viales, con el objetivo de brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, quienes transitan por esta importante vialidad.

Asimismo, para reforzar los lazos entre la comunidad e impulsar el amor a las actividades al aire libre, el alcalde Javier Díaz instruyó la limpieza general de las áreas verdes y plazas públicas de la colonia ISSSTE.

En este sector habitacional, brigadas del programa "Aquí Andamos" cortaron la maleza y retiraron la basura acumulada en los espacios que se ubican entre la calle Primera, así como en la calle Yucatán, entre otros lugares más.

El Gobierno Municipal recuerda que tiene a disposición de la ciudadanía el número 844-160-08-08, del asistente virtual "Saltillo Fácil", con el que se puede reportar cualquier servicio público en la localidad.