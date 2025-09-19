Alcalde Javier Flores González lidera simulacro anual de Protección Civil en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En un ejercicio encabezado por el alcalde Javier Flores González, el municipio de San Buenaventura llevó a cabo este jueves su simulacro anual de Protección Civil, como parte de las acciones conmemorativas por el Día Nacional de la Protección Civil y al cumplirse 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y preparar a la ciudadanía ante posibles emergencias, el edil supervisó personalmente el desarrollo del operativo, el cual se realizó en la Presidencia Municipal y las instalaciones del DIF local, con la participación de empleados municipales, ciudadanos presentes y cuerpos de rescate.

El director de Protección Civil y Bomberos, Héctor Ramón Gutiérrez Rodríguez, detalló que el ejercicio comenzó con una llamada de emergencia desde el interior de la Presidencia Municipal, lo que activó de inmediato los protocolos de evacuación hacia el punto de reunión establecido, ubicado frente al monumento a Miguel Hidalgo.

Como parte del simulacro, se atendió el reporte de una persona "lesionada" en el área de Obras Públicas, quien fue inmovilizada y trasladada en ambulancia tras una inspección previa realizada por bomberos equipados con trajes de seguridad. Todo el procedimiento, desde el aviso inicial hasta el traslado, se completó en un tiempo total de 15 minutos.

Reacción eficiente

"El propósito de este tipo de ejercicios va más allá de cumplir con una obligación institucional; buscamos generar conciencia real en la ciudadanía sobre cómo actuar ante una contingencia", afirmó el alcalde Javier Flores González, al reconocer la labor del personal operativo y administrativo involucrado.

Durante el simulacro, los cuerpos de emergencia registraron un tiempo de respuesta de 2 minutos con 40 segundos desde el primer reporte, superando los estándares habituales, que rondan entre 3 y 5 minutos en la zona centro, y de 5 a 7 minutos en sectores periféricos.

El titular de Protección Civil, Héctor Ramón Gutiérrez Rodríguez, reiteró que es fundamental que tanto trabajadores como población en general identifiquen rutas de evacuación, conozcan sus puntos de reunión y sigan las indicaciones del personal capacitado en todo momento.

Atención permanente

La Dirección de Protección Civil de San Buenaventura mantiene servicio permanente las 24 horas del día a través del número 869-694-2930, habilitado para emergencias, reportes ciudadanos y solicitudes de asesoría en temas de prevención.

Con ejercicios como este, el Gobierno Municipal, bajo la dirección del alcalde Javier Flores González, reafirma su compromiso con la seguridad de la población y consolida una estrategia integral para la atención y mitigación de riesgos en la localidad.