Adulto mayor lesionado tras atropello en el Centro de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Un adulto mayor terminó lesionado la tarde de este jueves luego de ser atropellado en pleno Centro de Saltillo por el conductor de un automóvil Dodge Neón blanco, quien escapó inmediatamente después del impacto.

¿Qué ocurrió?

El accidente ocurrió en el cruce de Mariano Matamoros y Francisco Coss, donde testigos solicitaron apoyo de emergencia al ver al hombre tendido sobre el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y brindaron las primeras atenciones. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado de inmediato a la clínica 2 del IMSS para una valoración más completa.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Agentes de Tránsito Municipal aseguraron el área y comenzaron con las indagatorias iniciales. Además, revisaron cámaras de videovigilancia de establecimientos cercanos con el objetivo de identificar al conductor prófugo y ubicar su paradero.

El caso quedó bajo investigación para deslindar responsabilidades, además de que se realizará la búsqueda de los responsables del accidente y se determinará la culpabilidad y sanción que tendrán que enfrentar.