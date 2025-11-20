DIF Saltillo realizará campaña de salud sexual el 30 de noviembre

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, a través del DIF Saltillo, llevará a cabo el domingo 30 de noviembre una Campaña de Salud Sexual en la Ruta Recreativa.
Luly López Naranjo, presidenta honoraria del organismo, informó que se llevará a cabo en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, frente al Ateneo Fuente.
¿Qué servicios se ofrecerán en la campaña?
Se contará con servicios gratuitos como tomas de pruebas rápidas de VIH, sífilis, glucosa y presión arterial, además de un módulo de información de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Las y los asistentes tendrán la oportunidad también de acceder a toma de peso, talla, cintura y porcentaje de grasa y músculo, así como recomendaciones nutricionales.
Asimismo, habrá un stand de salud bucal donde se brindará información general y la entrega de cepillos dentales y pastillas reveladoras; y otro stand con información de la tuberculosis.
Se contará con información general de métodos anticonceptivos, prevención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, y entrega de preservativos de manera gratuita.
¿Cuál es la importancia de la campaña?
Luly López Naranjo invitó a las y los saltillenses a acudir y aprovechar todos los servicios e información que se brindará en esta Campaña de Salud Sexual.
"Es importante estar bien informados, además de prevenir y actuar a tiempo", mencionó la presidenta honoraria del DIF Saltillo.
Añadió además que para la Campaña de Salud Sexual se contará con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
Personal del DIF prepara materiales para la campaña preventiva.