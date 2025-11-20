DIF Saltillo realizará campaña de salud sexual el 30 de noviembre

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, a través del DIF Saltillo, llevará a cabo el domingo 30 de noviembre una Campaña de Salud Sexual en la Ruta Recreativa.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del organismo, informó que se llevará a cabo en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, frente al Ateneo Fuente.

¿Qué servicios se ofrecerán en la campaña?

Se contará con servicios gratuitos como tomas de pruebas rápidas de VIH, sífilis, glucosa y presión arterial, además de un módulo de información de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Las y los asistentes tendrán la oportunidad también de acceder a toma de peso, talla, cintura y porcentaje de grasa y músculo, así como recomendaciones nutricionales.

Asimismo, habrá un stand de salud bucal donde se brindará información general y la entrega de cepillos dentales y pastillas reveladoras; y otro stand con información de la tuberculosis.

Se contará con información general de métodos anticonceptivos, prevención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, y entrega de preservativos de manera gratuita.

¿Cuál es la importancia de la campaña?

Luly López Naranjo invitó a las y los saltillenses a acudir y aprovechar todos los servicios e información que se brindará en esta Campaña de Salud Sexual.

"Es importante estar bien informados, además de prevenir y actuar a tiempo", mencionó la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Añadió además que para la Campaña de Salud Sexual se contará con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.