Javier Díaz González encabeza desfile cívico en Saltillo por la Revolución Mexicana

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, encabezaron el desfile cívico deportivo en conmemoración por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el que se destacó la participación de instituciones educativas, así como las relacionadas con la seguridad pública.

De acuerdo al parte informativo, fueron casi 5 mil personas las que participaron en esta actividad, entre estudiantes, docentes, personal de apoyo, así como elementos de las diferentes fuerzas de seguridad, entre ellos de los diferentes agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como los bomberos.

"Este desfile es un acto cívico bastante importante aquí en nuestra ciudad, el cual se desarrolló con saldo blanco y que pudieron disfrutar las familias", comentó Díaz González.

El Alcalde también apuntó que gracias a la tranquilidad que se vive en la ciudad, la cual se ha mantenido con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se pueden desarrollar estos eventos en los que participan miles de personas.

¿Qué ocurrió?

El desfile se desarrolló sobre el bulevar Venustiano Carranza, sitio al que acudieron familias para apreciar el paso de los diferentes contingentes que se sumaron a esta tradicional actividad.

La actividad cívico deportiva, que tuvo una duración aproximada de dos horas con 30 minutos, se desarrolló sin ningún inconveniente, según el informe que se dio en la finalización del mismo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El alcalde Díaz González también destacó el trabajo de limpieza que realizó el personal de la Dirección de Servicios Públicos, así como los elementos de la Subdirección de Tránsito, que permitieron la reapertura a la circulación del bulevar Venustiano Carranza.

El desfile pudo ser apreciado en el estrado por autoridades municipales, estatales, militares, así como Diputados Locales.