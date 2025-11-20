Camión de Settepi sufre accidente en Ramos Arizpe con 31 pasajeros a bordo

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Elementos de Protección Civil Municipal atendieron la mañana de este jueves un accidente vehicular en el que se vio involucrado un camión de transporte de personal de la empresa Settepi y un tráiler de carga pesada que se encontraba estacionado.

De acuerdo con el conductor del autobús, éste se habría quedado dormido mientras se dirigía de Saltillo hacia la empresa Mahle, ubicada en el Parque Industrial Ramos Arizpe, lo que provocó que impactara la unidad detenida a un costado del camino.

¿Qué ocurrió?

El reporte confirmó que en el camión viajaban 31 pasajeros, de los cuales 12 fueron clasificados en color amarillo y el resto en verde, presentando principalmente lesiones por policontusión.

Aunque todos fueron valorados en el lugar, dos trabajadores, catalogados en código amarillo, requirieron traslado al Hospital Human para una atención más especializada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Protección Civil de Ramos Arizpe permaneció en el sitio para asegurar la zona y coordinar el apoyo a los lesionados. Autoridades continúan recabando información para determinar responsabilidades.