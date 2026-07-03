Gabriel Elizondo impulsa agenda legislativa en Coahuila: Defiende intereses locales

SALTILLO, COAH.- El senador Gabriel Elizondo Pérez anunció que impulsará desde el Senado de la República una agenda legislativa para defender los intereses de Coahuila, promover a nivel nacional la Estrategia Mejora y señalar, con responsabilidad, los errores del Gobierno Federal.

El legislador afirmó que buscará difundir el alcance de los programas sociales implementados en Coahuila, al considerar que sus resultados pueden servir como referencia para otras entidades del país interesadas en fortalecer sus políticas públicas de combate a la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, informó que trabajará de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en la construcción de una agenda legislativa enfocada en la defensa de los intereses del estado.

Elizondo Pérez sostuvo que, desde la máxima tribuna legislativa del país, señalará lo que considere incorrecto en la actuación del Gobierno Federal, siempre con responsabilidad. Precisó que la agenda social de Coahuila será uno de los ejes de su trabajo legislativo a partir del 1 de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones del Senado.

En materia de trabajo parlamentario, indicó que no fue necesario modificar la integración de las comisiones legislativas, por lo que continuará en las comisiones de Federalismo, Energía y Economía, además de la Comisión Especial creada para atender el tema de Altos Hornos de México, las mismas que integraba su antecesor, Miguel Ángel Riquelme Solís.